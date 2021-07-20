中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報系資料照）

新光肺炎本土疫情未歇，國內今日新增24例確定病例，分別為18例本土及6例境外移入名，本土個案中有5例感染源不明，死亡個案則新增4人。指揮官陳時中表示，個案數少，疫調要更完整，疫情看起來是被控制的。目前的疫情以雙北居多，各縣市有零星感染源待釐清個案，近兩周以家庭群聚為主，病例年齡有下降趨勢，請各地方政府把防治重點納入青年族群，避免社區傳播，並強化量能的整備。

今日新增之18例本土病例(其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為13例男性、5例女性，年齡介於20多歲至80多歲，發病日介於今(2021)年7月12日至7月19日。個案分布以臺北市7例為最多，其次為新北市6例、基隆市3例、桃園市2例；其中13例為已知感染源，餘5例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

另外，今日新增6例境外移入個案，為4男 2女，年齡介於未滿10歲至40多歲，分別自美國(3例)、印尼(2例)、緬甸入境，入境日介於7月5日至7月19日；詳如新聞稿附件2。

今日新增4例死亡個案，為3名女性、1名男性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月17日至7月16日，確診日介於5月22日至7月19日，死亡日介於7月16日至7月19日，詳如新聞稿附件1。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月18日累計公布14210位確診個案中，已有12348人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.9%。去年至今，國內累計15453例確診，分別為1241例境外移入，14159例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；個案中累計106例移除為空號。2020年起累計773例COVID-19死亡病例，其中765例本土，個案居住縣市分布為新北市384例、臺北市292例、基隆市27例、桃園市23例、彰化縣14例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。