緯創(3231)今股東會後記者會，媒體關注緯創在車載領域的發展進度。緯創智能總經理沈慶堯表示，希望今年車載的營收能有翻倍的成長，雖然營業額占整體緯創的占比仍然很低。如果加入JDI的併購效應，今年的車載營收數字會更大一點。

緯創今年旗下液晶顯示模組（LCM）事業擴展至車載及工控領域，約以新台幣20億元向日本中小面板廠晶端顯示貿易公司（JDI Taiwan）收購高雄晶傑達光電科技，同時搶進一線客戶的模組供應鏈，強化其在全球製造布局。交易案預計於第三季完成。

沈慶堯表示，JDI是全球第二大的車載顯示螢幕的模組廠，希望藉由併購讓緯創在汽車電子和JDI在螢幕的能力作整合，期望能創造更多的synergy以及新一波的動能。

沈慶堯表示，緯創在車載方面代工主要以電子為主，品項相當多，包括ADAS、ECU、TCU、TBOX都有製造，緯創的強項是在於系統集成。對於車載例如感應器、通訊等就是建立在原本的IT技術，再加上強固電腦的經驗，只要是和電子集成相關的部分，緯創都有介入。今年和JDI合作之後，希望面板的顯示器和智慧座艙的電子能進一步整合，這也會是未來業務發展的方向。

因應發展車載市場，緯創也計畫下半年在日本新設辦公室，希望就近服務日本的客戶，拓展業務版圖。至於無人自駕車方面，沈慶堯表示，自駕車的路很長，其技術含量相當高，從緯創智能的角度，必須要更進一步了解。