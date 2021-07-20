渡過飽受缺料及銅價飆漲等干擾的第2季，散熱廠—雙鴻(3324)營運可望自8月起回升，雙鴻董事長林育申表示，新款伺服器於第3季開始出貨，且蘋果新機將於下半年推出，加上公司已調整產品價格，第3季及第4季營運將逐步回復到正常水準，全年業績可望與去年相近。

雙鴻今天舉行股東會，林育申在會後接受記者採訪，今年第2季受到IC缺料影響客戶拉貨、銅價飆漲及折舊費用較高等不利因素衝擊，雙鴻第2季合併營收下滑至29.72億元，季減13.43%，單季毛利率及獲利也受到影響，不過近期原物料價格已經趨於平穩，且公司已調漲產品價格完全反應成本，林育申表示，營運已於第2季落底，8月起業績將逐步恢復正常。

就產品來看，第2季VGA含電競產品佔比約41%，NB約佔37%，伺服器約佔15%，其他約佔4%，手機約佔3%。

林育申表示，新款伺服器將於第3季開始出貨，NB需求還是很好，蘋果新機也將於下半年推出，下半年看起來還不錯，營收及毛利率均會比上半年好。

在智慧型手機方面，由於華為是所有手機品牌廠中最積極採用VC(均熱板)及熱管廠商，中高階機種均採用VC，低階機種用熱管，受到美國禁令影響，華為手機銷售雪崩式下滑，連帶也衝擊到手機VC市況，林育申坦言，華為手機銷售下滑對VC供需影響很大，加上大陸散熱廠殺價競爭，目前手機VC狀況不佳，不過韓國三星明年上半年推出的高階新機可能重新採用VC，屆時手機VC出貨會好一點。

手機VC市況不佳，也導致近兩年大舉擴充VC產能的雙鴻今年揹負較大的折舊費用壓力，不過林育申表示，折舊高峰在今年，且NB及電競NB採用VC的比例愈來愈高，目前已接近10%，預期明年還會再提升。

在泰國廠部分，雙鴻泰國廠於第3季正式量產，目前以生產有關稅問題的伺服器相關散熱產品為主，未來也將增加生產車用產品。