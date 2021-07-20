本月早些時候，澳洲央行在削減其量化寬鬆（QE）激勵措施時，原本指望經濟將維持令人驚豔的成長動能，惟隨著全國接連重啟防疫封鎖措施，該央行可能被迫重新考慮其樂觀的政策立場。

根據7月6日的政策會議紀要，澳洲央行（RBA）政策委員會認為經濟成果「顯著」優於預期，尤其是就業市場。因此，該央行決定自9月起，將每周購債規模從50億澳元減至40億澳元。

然而隨著Delta變種病毒入侵，新南威爾斯省和維多利亞省為了防止新一波疫情擴大而重啟封鎖措施，關閉了商店、餐館和建築工地，經濟活動也隨之惡化。

澳洲人口最多、首府為雪梨的新南威爾斯省已經將硬封鎖措施延長至7月底，而人口第二多、首府為墨爾本的維多利亞省周二宣布目前的封鎖措施延長7天，南澳洲省則決定實施為期一周的封鎖。

澳盛銀行（ANZ）周二發布的最新消費者調查顯示，越來越多地方進入封鎖的衝擊非常明顯，報告指出，澳洲消費者對全國經濟前景的信心急劇惡化，上周整體信心指數下挫5.2%，創下2020年3月以來最大跌幅，大型物件的購買意願尤其受到重創。

澳洲聯邦銀行（CBA）表示，這個衝擊之大，可能足以讓澳洲央行改變其減少購債的決定，轉而維持當前每周50億澳元的購債速度。該銀行資深經濟學家Belinda Allen提出警告表示，大雪梨區和維多利亞省持續動盪的局勢，將導致第三季GDP陷入萎縮。

澳洲央行原本就對工資和通膨前景看法謹慎，並在會議紀要中指出，就業和消費方面都未顯現足夠明顯的成長動能，勞動力市場必須夠緊俏，才能帶動遠超出會議召開時的工資增長，但央行預期這個條件無法在2024年以前達成。