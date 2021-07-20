行政院促進轉型正義委員會前副研究員吳佩蓉去年9月踢爆國民黨高雄市議員邱于軒丈夫張簡正偉違法承攬高雄市中小學營養午餐食材，遭張簡提告妨害名譽。高雄地檢署認為事關公益，偵結後不起訴。

檢方指出，去年9月30日至10月27日期間，吳6次在臉書發文指張簡經營的「大發食材」和「大發冷凍食品」公司承攬高雄市數間國中小學營養午餐的食材雜貨類標案，從公告日期2019年3月起算，大發食材一共拿到11案、總計177萬6585元的標案，大發冷凍食品則獲一筆決標金額14萬2526元的案子。

吳質疑，邱掌握預算審議權，依照公職人員利益衝突迴避法，張簡是否曾向招標單位主動表明與邱的關係及自身身分？吳還指邱要求高中校長到議會列席備詢後，張簡就順利取得學校營養午餐食材標案，邱另外還向教育局索取營養午餐相關資料，大發食材事後也連連得標，吳呼籲檢調介入調查。

邱當時強調自己是捍衛市民權益，有心人士意圖牽連家人給她壓力。張簡事後也對吳提告加重誹謗罪。

檢方偵查時吳坦承發文，強調自己長期追蹤、查證大量資料才會爆料。張簡則供稱，部分標案因公司小姐行政上的疏忽，才會漏填關係人的身分，並非故意隱暪。

檢方認為，吳發文的目的在關心承攬學校營養午餐的招標、承攬廠商有無藉機牟取不法利益，屬善意發表言論，事關公益，與私德無關。言論自由受高度保障，最後偵結處分不起訴。