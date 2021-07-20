「COVID-19公費疫苗預約平台」第三輪意願登記於昨日中午12時收單，中央流行疫情指揮中心，於今日上午10時陸續發送符合資格民眾預約通知簡訊。對此，一名網友表示，父親收到預約通知簡訊卻不預約，表明要等8月底施打國產疫苗，令他傻眼直呼「我該怎麼勸我爸？」

原PO於今（20）日稍早於PTT八卦板發文指出，爸爸收到疫苗預約通知簡訊後，理當可以上網填寫接種時間、地點等，他好奇詢問爸爸預約接種時間，沒想到爸爸卻表明自己沒有要去登記，要等8月底打國產高端疫苗。

除此之外，爸爸更搬出某政論節目中的名嘴也要打國產為由堅持，令他傻眼「我該如何勸我爸去打AZ？還是就讓他去打國產？有卦嗎？」

貼文曝光，不少網友歪樓回應，「笑死，感謝你爸為國犧牲啦哈」、「謝謝你爸幫忙消耗國產，我等BNT」、「爸爸是真男人」、「爸爸愛國，有台灣價值」、「幫我跟他說聲謝謝」、「感謝禮讓」、「感謝你爸釋出AZ」等。

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