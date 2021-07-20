全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業2020年EPS達13.76元，今（20）日股東會通過每股配發現金股利9.5元，配息率69.04％。會中重頭戲是全面改選7席董事、3席獨董，隨後董事會推舉林志誠續任董事長。

林志誠表示，伸興目前雖遭逢海運缺貨櫃、原材料成本上漲及新台幣匯率走勢呈現升值等挑戰，伸興歐美客戶訂單看到年底，今年出貨量及營運可優於去年。

伸興為了防疫，20日股東會開了四個會場，會中承認去年財報及營業報告書，去年合併營收69.66億元，年成長17.35％，改寫同期新高，本期淨利8.45億元，淨利歸屬母公司8.33億元，EPS從去年同期11.16元增加至13.76元，通過每股配發現金股利9.50元，為獎勵優秀員工及留住關鍵重要人才，發行限制員工權力新股500張。

越南疫情嚴峻，伸興越南兩座組裝廠及一座加工廠，面臨上游原物料供應商員工確診，無法正常供料，19日起自主停工兩週，恐影響7月出貨及營收，引起股東關切。林志誠表示，伸興越南廠還有庫存，符合越南政府規定就地生產、就地用餐及就地住宿的三就地政策的員工大約50～60位，7月出貨受影響不大，但8月初員工必須全面快篩陰性，才能復工，仍得符合三就地政策，考量越南廠內沒有足夠因應所有產線員工就地住宿的設備及容量，初期產線得降載，無法百分之百生產，影響8月出貨量，8月之後，員工也陸續復工，產線可逐漸恢復正常。

伸興今年股東會重頭戲是全面改選董事及獨董，這次董事及獨董採提名制，一如原先規劃董事分別由林志誠、蔡崇廷、李豐次、廖樹城、洪睿翊、何孟宗及張伯松等七人出任，獨董則由宇隆科技副董事長吳智盛、會計師唐明良、中興大學財金系教授徐俊明擔任。