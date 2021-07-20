全國進入三級警戒超過60日，解封在即，104玩數據調查發現，解封後，不分男女老少最想做的五件事包括，旅遊、好友聚會、戶外活動、吃美食、看電影。其中，旅遊的國內外地點，分別以花蓮、日本居冠；美食偏愛夜市小吃、燒肉、以及火鍋。

行政院規劃再發三倍券，力助餐飲、零售、旅宿、展演四大產業。解封在即，民眾最想做什麼事？104玩數據調查超過1400位求職會員指出，近五成（49.4％）民眾最想在解封後去「旅遊」，49％受訪民眾、國內國外都想去，26％只想去國內，25％只想去國外。

至於想去哪？國內旅遊，東部如花蓮、台灣、宜蘭登上三大消費者國旅最想去的地點，強壓西部。國外旅遊部分，民眾就愛日本，占比76.1％，接下來依序則是韓國（27.8％）、泰國（19.9％）。

另外，「好友聚會、和鄰居聊天」也佔38.4％，登上解封後民眾最想做的事情第二名，「戶外活動（如登山、衝浪、潛水、露營等）」則占31.1％，為第三名。

接下來第四～第十名依序則為「大吃一頓」、「看電影」、「舒壓按摩」、「逛夜市」、「運動健身」、「逛街shopping」、「返鄉探親」等。

第11~19名「解封後，最想做的事？」依序為：進修上課、美容美髮、逛大賣場、唱KTV、公園散步、參加藝文活動(如看展看劇等)、好好睡一覺(如把小孩送到安親班或保母家)、逛傳統市場、醫美雷射。

至於飲食方面，數據發現，44.1％最想念夜市小吃，又以台中逢甲夜市大腸包小腸、基隆廟口夜市泡泡冰、以及台北寧夏夜市蚵仔煎，成為民眾迫不及待想要大啖的夜市美食。受到無法內用影響最深的火鍋、燒烤類，則以42％、38.3％緊追在夜市小吃之後，成為解封後最想吃的美食。