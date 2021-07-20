雙颱共舞！「烟花」恐直撲台 戴立綱警：劇烈降雨恐釀災

位於琉球東南方海面的熱帶性低氣壓，昨(18)清晨發展為今年第6號颱風，正持續朝北北西方向前進。氣象主播戴立綱接受《中時新聞網》專訪表示，目前六號颱風移動速度非常緩慢，23、24日需嚴防豪雨持續發生。另外，戴立綱也提醒大家，要留意山區落石坍方、土石流和海邊溪水暴漲的情況。

持續性的豪雨的發生，易導致淹水的情形(本報資料照片)

對於大家疑惑會不會出現藤原效應，戴立綱表示，兩個颱風的距離，目前仍超過一千公里以上，因此兩個系統來說，他們影響的層面，其實是很小的。

戴立綱也提到，颱風進到我們台灣東北方海面的時候，它的強度大約是在一個中度颱風的強度，然而以熱力的發展來說，因為它走的太慢，也影響到它的持續性發展，以整個系統的發展來看，要成強烈颱風的機率，相對來說就是偏低了。

戴立綱也提醒民眾，22日開始，颱風開始接近，間歇性的陣雨會變大，而風力也會開始變強。23、24日接觸到陸地後，民眾需嚴防持續性的豪雨，中部以南的山區要留意落石坍方、土石流，河川則留意溪水暴漲的情況，低窪地區的朋友更要注意淹水的情形。

(採訪/林荷玉、剪輯/林映汶)