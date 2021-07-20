雲林縣土庫鎮農用大型曳引車「火犁」輾壓轎車變廢鐵，幸無人傷亡。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣土庫鎮18日1輛農用大型曳引車「火犁」，不慎撞上路邊轎車，「火犁」的巨型輪胎從左後方輾壓過轎車，把轎車壓扁有如廢鐵，所幸當時轎車內沒有人，無人傷亡，「火犁」駕駛酒測值為零，供稱沒有注意到路邊車輛，才會不小心將「火犁」撞毀轎車。

蔡姓駕駛18日開著「火犁」行經土庫鎮馬光黃昏市場附近，疑因未注意前方路況撞上路邊1輛豐田轎車，「火犁」的巨大輪胎直接輾過轎車後側，轎車後側嚴重變形，車頂與引擎蓋也因擠壓而破損，整輛車有如廢鐵。

虎尾警分局表示，農用車輛行駛一般道路必需先行申請，此輛「火犁」有申請路權，但可能「火犁」駕駛座比較高，行駛時產生視線死角，加上駕駛未注意前方路況，才會發生這起「火犁」輾壓轎車事故，全案依道路交通管理處罰條例處置中。

網友在網路上看到「火犁」將轎車輾壓成廢鐵，紛紛留言「火犁比鐵牛更巨型，看到要閃遠一點比較安全」、「還好不是壓到超跑，否則就賠慘了」、「轎車直接打包進廢鐵場」、「還好轎車上沒有人，不然就悲劇了」。

也有網友說，「火犁1輛要價300萬元以上，比轎車更值錢」、「火犁就像馬路上的戰車，看到一定要小心」、「聽說火犁駕駛是因突然身體不舒服才肇事的」。