花蓮一名年約30歲的女子，上周接到假冒165反詐騙專線員警，向她謊稱必須開立網路帳戶，並設定為約定帳號，才能免於司法追訴，所幸親友驚覺有異，趕緊打電話報案，及時攔阻詐騙集團的不法行為。

吉安警分局表示，這名女子上周接獲假冒電信業者的來電，告知她身分遭歹徒冒用申辦電話門號，不但積欠費用，同時涉及刑案，須立即依指示前往附近的金融機構，進行後續的相關動作。

女子接獲偽電信業者來電後，擔心自己涉及不法情事，正當焦慮不安時，沒想到歹徒竟撥打第2通電話，假冒165反詐騙專線的員警，告訴她必須要開立網路帳戶，並設定為約定帳號，才能免於後續的司法追訴。

女子正準備要出門進行歹徒指示的動作時，親友驚覺有異，詢問之下才發現整件事情不對勁，趕緊打電話報案。警方隨後趕緊前往女子家，向她說明165專線員警絕不會要求民眾開立任何帳戶，同時也陪同她前往附近的電信機構，證明其身分完全沒有遭冒用及欠款一事，女子當下才恍然大悟，感謝大家及時協助攔阻。

另外，疫情期間民眾宅家防疫，網購機會大幅提升，詐騙集團也見機假冒宅配公司，發送「包裹出現問題」、「包裹正在準備送達」等簡訊，要求消費者在限期內支付一筆金額，以利包裹順利配送，藉此騙取信用卡資料盜刷。

警方呼籲，疫情之下，詐騙集團不斷推陳出新，民眾如接獲可疑電話或簡訊，應撥打110或165詢問，以免上當受騙。