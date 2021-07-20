東京奧運還沒開打，世界羽球球后戴資穎等中華代表隊選手搭機坐經濟艙、入住3星旅館，隨團官員卻坐商務艙的事件，就已經吵得沸沸揚揚，儘管總統蔡英文與行政院長蘇貞昌等人已公開道歉，可外界仍撻伐不斷。不過戴資穎等國手入住3星旅館一事，經常赴日本旅遊的前台大感染科醫師孔祥琪「林氏璧」認為是對的，畢竟疫情期間，住賽事場地附近很合理，只是房間才4.114坪左右，空間真的略小，連拉行李進去都有問題，政府做法仍有調整空間。

針對中華代表隊包機搭經濟艙，官員卻搭商務艙，以及選手入住陽春到爆3星飯店等情況，不少網友都替國手叫屈、大抱不平，而戴資穎事後也展現球后高度，稍早發文替官方滅火，直呼「住在離場館近的地方，省去搭車時間，獲得更多休息時間，是非常好的事情」。

不過經常旅日的林氏璧得知消息後，今（20）日一早也在臉書「日本自助旅遊中毒者」PO文，針對「奧運羽球隊下榻旅館」的發燒話題列出以下7點評論，強調疫情期間，選手入住賽場附近的飯店相當合理，若真要說，就是房間空間太小，選手可能無法好好休息，連拉行李箱進去都有問題。

1、東奧羽球比賽場館位於東京西郊，若住晴海的選手村太遠，目前又有感染疑慮，選擇住在場地附近是合理選擇。只是這附近非旅遊勝地，沒什麼大旅館，選擇不多。

2、小戴住的Marroad Inn Tokyo（マロウドイン東京），從她發的照片看起來，像是Compact Twin Room，比較小的雙床房，13.6平米，床寬100cm。這間飯店的標準雙床房Standard Twin Room是17.5平米，就會較寬敞了。

3、我常常和大家說，東京的旅館大小我覺得15是一個門檻。小於15平米就會覺得相對小，連行李拉進來都有點問題，大於15平米的房間會好很多。

4、從Jalan訂房網上看，這兩種雙床房的價差一人一晚僅差250yen。一個是4500yen，一個是4750yen。一間房一晚是差500yen。當然在奧運期間我不知道是不是因為訂房較滿價位較高，所以沒辦法訂到標準雙床房。

5、這間旅館Jalan評價3分（769個評分），樂天評價3.67分（2185個評分），算是中等，主要優點是因為他就在京王線東府中車站徒步兩分，交通方便。但飯店看來有些老舊，硬體設施評價不高。

6、之前評估旅館也許有考慮離車站近，附近有超市等等。但目前的狀況是防疫優先，選手們出入一定是坐專車，不會坐電車。離車站近應該不是重要考量，反而應該遠離車站，可以避免可能的塞車和人潮吧。

7、這個Marroad Inn是Marroad旅館集團旗下的商務旅館，台灣的朋友應該比較熟悉的是成田機場附近的Marroad International Hotel Narita，這就是比較大型的旅館了，很多團客會入住。好懷念呀......。