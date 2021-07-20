運錩股東常會通過 配發0.55元現金股利案 13:222021/07/20 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不銹鋼冷軋大廠運錩(2069)20日召開股東常會，通過每股配發0.55元現金股利案。 伸興20日股東會通過每股配發現金股利0.95元 王道銀行股東會決議通過每股配發0.2元現金股利 8／20發放 #運錩 #配發 #元現金股利 #股東常會 #不銹鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開發金控通過發放現金股利0.55元 預估下半年全球景氣回溫 12:062021/07/20 財經 永豐金股東會通過配發0.7元股利 樂觀估今年GDP4.64％ 12:302021/07/20 財經 開發金控通過發放現金股利0.55元 積極落實五年五大策略 11:122021/07/20 財經 大山股東會 通過每股配發1.2元股息、1.2元股利 11:512021/07/20 財經 遠銀股東會通過0.517元股利及完成11席董事改選 14:212021/07/20 財經 海運景氣審慎樂觀 萬海：暫不考慮歐洲線 10:232021/07/20 財經 1分鐘讀財經》陽明喊高運價超樂觀 法人爆短線一大變數 09:452021/07/20 財經 合庫金董座雷仲達：今年將擴大財務投資及海外獲利兩大動能引擎 12:242021/07/20 財經 《金融股》臺企銀決派利0.44元 續精進績效及資產品質 12:182021/07/20 財經 台達電海英俊：變種病毒...景氣最大灰犀牛 04:102021/07/20 財經要聞 《半導體》意德士派利2.4元 今年續拚營運成長 14:002021/07/20 財經 財經熱門新聞 航運股又崩了 散戶快丟船票：抽中這檔現賺6萬 - 財經 高端新冠疫苗獲准在巴拉圭3期臨床試驗 Q4取得期中分析數據 - 財經 《鋼鐵股》大成鋼Q2營收攀峰 Q3續戰新高 - 財經 - 時報資訊 《集中市場》內外資全落跑 三大法人賣超近358億元 - 財經 - 時報資訊 四民營券商買超180億 護盤 內資大團結 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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