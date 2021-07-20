亞光（3019） 20日召開股東會，會中除承認去年財報及營業報告書，也順帶通過每股1元資本公積現金分派案。亞光看好新能源自駕車時代來臨，再加上遠距教學、居家辦公WFH（Work From Home）等複合式形態成形，深耕多年的多角化經營效益在今年可望逐步發酵。

亞光去年合併營收約157.6億元，歸屬母公司業主淨利約3.97億元，每股稅後盈餘1.41元。今年首季合併營收47.3億元，歸屬母公司業主淨利3.04億元，獲利超越去年前三季的總和，每股稅後盈餘1.08元；上半年合併營收約99.6億元，年增率達46％。

展望今年，亞光表示，隨著5G、AI、LIDAR等應用蓬勃發展，新能源自駕車時代來臨，相關產業的產值將帶來爆發性成長，同時遠距教學、居家辦公WFH（Work From Home）的複合式形態成形，公司產能持續滿載，新產能可望於下半年開出，年產能將達到3800萬套，可望滿足客戶需求。