六都唯獨台中沒有消防排煙車，台中市議員黃馨慧等人去年底餐敘巧遇國雄建設總裁許坤仲，提到此事，許坤仲當場豪爽答應捐贈，並趁敬酒時，舉起公杯說「但是要等這杯喝完」。6位議員隨即接力乾杯，餐敘結束後，許兌現承諾，捐贈造價1200萬元的排煙車，今舉辦捐贈儀式。
台中市第一輛排煙車捐贈儀式20日在第一救災救護大隊豐南分隊舉行，由國雄建設總裁許坤仲捐贈，包括車體、消防器材、排煙設備等，造價1200萬元。台中市副議長顏莉敏、市議員黃馨慧、陳政顯、陳成添、朱元宏、陳文政、李中、張瀞分等到場見證。
黃馨慧提及台中市第一輛排煙車的捐贈經過，她說，去年她與陳政顯、陳成添、朱元宏、陳文政、李中等議員出席消防局餐會，在餐廳巧遇國雄建設總裁許坤仲。
黃馨慧說，當天席間消防局官員談到六都唯獨台中市沒有消防排煙車，剛好許總裁過來敬酒，大家稱讚許平時熱心公益，異口同聲說「不然許總裁來捐好了」，沒想到許一口答應，大家開心鼓掌，許則趁氣氛熱絡，指著公杯說，「這杯喝完，我一定捐！」
黃馨慧表示，餐敘結束後，許坤仲不忘承諾，馬上與台中市消防局聯繫捐車事宜，不過碰上疫情影響，捐贈儀式遲至今天才辦理。
張瀞分則說，即將完工的國4豐潭段施作多座隧道，東豐快也有隧道工程，這台排煙車剛好派上用場、來的正是時候。顏莉敏、陳政顯、李中、陳成添說，「國雄號」應該要補上1號，未來還有2號、3號接續捐贈，達到拋磚引玉效果，讓消防器材豐沛、保護打火兄弟安全。
「國雄號」排煙車有助隧道、大樓、地下室及人孔排煙，造價1200多萬元。力中國際公司陳姓技師說，曲折臂式活動座可多角度操作，最高排煙輛每小時7.5萬立方公尺，搭配水霧及風導管噴射系統可進行大面積降溫或小面積滅火，6盞聚光型照明燈提供夜間360度照明。
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