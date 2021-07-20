國雄建設總裁許坤仲捐贈台中市第一輛消防排煙車，連同救災器材造價1200多萬元。（王文吉攝）

「國雄號」排煙車配備水霧及風導管噴射系統可進行大面積降溫或小面積滅火。（王文吉攝）

「國雄號」排煙車配備水霧及風導管噴射系統可進行大面積降溫或小面積滅火。（王文吉攝）

台中市議員黃馨慧等去年底餐敘力拱國雄建設總裁許坤仲捐贈消防排煙車。（王文吉攝）

國雄建設總裁許坤仲捐贈台中市第一輛消防排煙車，連同救災器材造價1200多萬元。（王文吉攝）

六都唯獨台中沒有消防排煙車，台中市議員黃馨慧等人去年底餐敘巧遇國雄建設總裁許坤仲，提到此事，許坤仲當場豪爽答應捐贈，並趁敬酒時，舉起公杯說「但是要等這杯喝完」。6位議員隨即接力乾杯，餐敘結束後，許兌現承諾，捐贈造價1200萬元的排煙車，今舉辦捐贈儀式。

台中市第一輛排煙車捐贈儀式20日在第一救災救護大隊豐南分隊舉行，由國雄建設總裁許坤仲捐贈，包括車體、消防器材、排煙設備等，造價1200萬元。台中市副議長顏莉敏、市議員黃馨慧、陳政顯、陳成添、朱元宏、陳文政、李中、張瀞分等到場見證。

黃馨慧提及台中市第一輛排煙車的捐贈經過，她說，去年她與陳政顯、陳成添、朱元宏、陳文政、李中等議員出席消防局餐會，在餐廳巧遇國雄建設總裁許坤仲。

黃馨慧說，當天席間消防局官員談到六都唯獨台中市沒有消防排煙車，剛好許總裁過來敬酒，大家稱讚許平時熱心公益，異口同聲說「不然許總裁來捐好了」，沒想到許一口答應，大家開心鼓掌，許則趁氣氛熱絡，指著公杯說，「這杯喝完，我一定捐！」

黃馨慧表示，餐敘結束後，許坤仲不忘承諾，馬上與台中市消防局聯繫捐車事宜，不過碰上疫情影響，捐贈儀式遲至今天才辦理。

張瀞分則說，即將完工的國4豐潭段施作多座隧道，東豐快也有隧道工程，這台排煙車剛好派上用場、來的正是時候。顏莉敏、陳政顯、李中、陳成添說，「國雄號」應該要補上1號，未來還有2號、3號接續捐贈，達到拋磚引玉效果，讓消防器材豐沛、保護打火兄弟安全。

「國雄號」排煙車有助隧道、大樓、地下室及人孔排煙，造價1200多萬元。力中國際公司陳姓技師說，曲折臂式活動座可多角度操作，最高排煙輛每小時7.5萬立方公尺，搭配水霧及風導管噴射系統可進行大面積降溫或小面積滅火，6盞聚光型照明燈提供夜間360度照明。