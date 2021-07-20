市場憂心Delta變種病毒，疫情再起，道瓊指數重挫725點，台股開低走低，早盤大跌超過200點，跌破17600關卡，終場大跌260.51點，收17528.74點，成交量4686億元。（張鎧乙攝）

市場憂心Delta變種病毒，疫情再起，道瓊指數重挫725點，台股開低走低，早盤大跌超過200點，跌破17600關卡，終場大跌260.51點，收17528.74點，成交量4686億元。（張鎧乙攝）

受美股重挫725點影響，台股今(20日)開低走低，盤中一度大跌近300點，航運類股指數跌逾7%，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股價逼近跌停，終場加權指數以17528.74點作收，下跌260.51點，成交值4686億元。

台股開盤下跌64.33點，以17724.92點開出，台積電開盤下跌3元，開在579元，早盤一度翻紅至584元，聯電、聯發科股價也在平盤附近遊走。

今日盤面最吸睛的屬疫苗相關的生技族群，高端疫苗因緊急使用授權(EUA)申請過關，包括基亞、云辰、台康生技等股價都跳空開在漲停，並帶動國光生、亞諾法等生技股開盤不久即拉上漲停。

雖說本周來到超級航運周，但陽明法說會後未受市場青睞，股價跌破現金增資價，一度來到170元，差一檔就跌停，拖累長榮、萬海股價一度下挫逾9%，拉低大盤指數不斷往下，低點觸及17500.69點，下跌288.56點。