台中市府勞工局提醒，颱風來襲之前，外牆施工架帆布捲起，避免風壓過大。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

因應烟花颱風生成襲台機會高，台中市政府勞工局提醒各事業單位強化防災工作，並做好自主檢查及應變措施，勞工局將加強列管各高風險工地，避免發生職業災害，如未依規辦理，將依《職業安全衛生法》最高處30萬元罰鍰。

勞工局表示，施工架、臨時構造物、固定式起重機(塔吊)等受強風侵襲，易釀成倒塌墜落災害；河川護堤及清淤、山區工程等可能導致溺水及土石流掩埋災害；此外，也可能發生潮濕場所用電設備及線路感電等災害。

勞工局提醒，各事業單位及營造工地於颱風來臨前應採取措施，包括營造工地搭設的外牆施工架應增設繫牆桿或斜撐、拆除帆布減少受風面積以增加穩定性，並於強風、大雨前停止作業。

工地固定式起重機(塔吊)主柱應以牽索繫牢，停妥吊鉤、伸臂及將旋轉煞車放開，須先確認空迴時不會有撞擊、感電等危害；地下室或土方開挖應補強擋土支撐，並增置砂包防止雨水灌入；營造工地或廠房內有飛落之虞的物體應固定或變更堆放處所，防止掉落造成危害。

此外，颱風前後在有發生水位暴漲或土石流之虞地區作業者，應建立作業聯絡系統、選任專責警戒人員，並準備救生衣、救生圈、動力救生船等設施；房屋、橋梁等修繕或拆除作業，應使勞工確實使用安全帶並配合現場作業情況，設置安全母索、踏板、安全網或捲揚式防墜器，電動機具並應確認無漏電之虞，搶修時則應注意感電預防及安全。

勞工局長張大春呼籲，各營造工地應責成專任工程人員，重新檢核施工架設計強度，加強落實工安措施，在颱風來襲前完成自主檢查；此外，風災後事業單位也須實施復健自主檢查，針對營造工地施工架及模板等臨時構造部分，確保其穩定而無危險。