民進黨正國會立委今召開「補強紓困安全網」系列記者會之四：挺旅宿、撐觀光、顧台灣；立委呼籲，銀行對觀旅業的應更全面融通、貸款，時限到了也應給予延長。

正國會立委陳亭妃、吳琪銘、陳秀寳、蔡適應、黃秀芳，今續開紓困系列記者會，邀請旅行公會全聯會理事長蕭博仁、旅館商業同業公會副理事長鄭生昌、觀光協會聯合會理事長余紫菱、基隆市觀光協會理事長陳麗香參與。

業者認為，觀光產業是疫情衝擊的「海嘯第一排」，但是紓困補助的經費有如杯水車薪，建議，疫情緩和後，再推出「安心旅遊」或「防疫旅遊」；政府應布建與病毒共存的後疫時代策略，而損失近五成差一點就能領到補助的小吃、觀光夜市、觀光工廠業者，希望能夠雨露均霑。

陳亭妃說，根據勞動部最新統計，無薪假達3.1萬人，其中跟觀光最有關的住宿餐飲業，連兩期都新增逾5000人，共1萬4814人放無薪假，佔全部行業的一半，是衝擊最嚴重的行業。

她說，三級警戒解除後，例如安心旅遊等去年觀光旅遊的專案協助，今年應該要加倍。希望今年推出的振興券，在「民眾好消費，店家好處理」的原則下，把量做大，讓觀光旅遊旅宿業者，得到更好的協助。

吳琪銘呼籲，疫情穩定的前提下，應規畫「振興觀光旅遊方案」，例如發放振興券，適當的把觀光產業納入考量，用來刺激國內觀光產業，照顧業者生計。

陳秀寳說，國旅逐步回穩前，相關部會有必要針對觀光業者持續紓困及適當補助，尤其旅宿業或屬於封閉型室內景點營業場所者，考量減免水電費或規畫補貼租金或協助延緩貸款等得以減少營運支出的方案，減緩業者營運壓力。

蔡適應指出，紓困金額上與去年相比明顯不足，且旅遊業復甦還需要一段時間，籲請政府，紓困流程的便民也很重要，審查從寬、從速、從簡，更應依據業別性質的不同滾動修正。

陳歐珀說，疫情未緩解，貸款再展延一年還款期限也需要納入考慮。財稅支出、水電是不是能夠進一步得到減免補貼或延緩繳納，需要財政、交通、經濟三部會溝通。

他說，振興措施應以觀光旅遊最有效果，是帶動服務業和消費的火車頭，他們主張，立即解決觀光旅遊業紓困的難題、培力產業，馬上規劃觀光旅遊的振興計畫。

黃秀芳表示，今年紓困措施相對保守，行政院研擬加碼補助，並且放寬融資貸款額度、增加租金補貼等，此外，去年貸款的本金償還期限應研議延後一年。