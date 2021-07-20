今年東京奧運會上，「滑板」是新增項目，大陸此次派出兩名女將參與賽事，分別是來自江蘇的張鑫、廣東的曾文蕙。

大陸滑板國家隊此次有兩名運動員參賽，分別是女子街頭賽運動員曾文蕙和女子公園賽運動員張鑫，兩人將於本月25、26日及8月4、5日舉行的滑板街頭賽和公園賽先後登場。

據了解，2016年國際奧委會正式宣布滑板進入奧運會項目後，大陸體育總局社體中心便開始積極備戰東京奧運會，2017年透過跨項跨界選拔建隊，6支中國滑板（集訓）隊應運而生，以奧運會為目標全力備戰。經過4年的訓練，張鑫、曾文蕙經多場奧運積分賽征戰錘煉，最終獲得東京奧運會的參賽資格。

張鑫曾經是一名啦啦舞運動員，2017年透過跨界選材進入大陸滑板國家集訓隊，練習滑板不到一年的時間就在雅加達亞運會上獲得了季軍。今年5月下旬，在滑板公園賽最後一場奧運資格賽上，張鑫以總積分排在女子第21位，獲得了參加奧運會的機會。

曾文蕙同樣是透過跨界選材進入大陸滑板國家集訓隊，她之前曾經練習多年武術，在柔韌、技巧、穩定性方面有很好的基礎。

2018年亞運會上，曾文蕙獲得街頭式滑板第四名。今年6月，在滑板街式世錦賽上，16歲的曾文蕙發揮穩定，雖然最終無緣決賽，但第18位的成績仍足以確保她拿到晉級的積分。在女子街頭賽奧運資格積分榜上，曾文蕙最終排名第20名，順利獲得滑板街頭賽項目的奧運資格。

此外，香港特首林鄭月娥表示，此次香港派出46名運動員，參加14個運動中的38個項目，是香港有史以來最多人參加，香港體育界亦認為是有史以來最大機會獲得到獎牌的奧運會，但稱不想給予壓力予出賽的運動員。並稱，此次港府購入奧運轉播權，主動讓5個免費及收費電視台播放，同樣是歷史性的突破，所有工作已準備就緒，運動員及製作團隊分批抵達日本，相關電視台將準備幾千小時奧運節目及轉播精華片段。