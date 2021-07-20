特富野古道老舊橋梁腐朽，現暫以臨時支撐補強，接下來將進行整體安全性整修改善，讓民眾登山健行更安心。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

特富野古道沿線結構損毀的木造橋樑已暫時封閉。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

特富野古道路堤下陷情形。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

屬登山健行入門款的嘉義縣阿里山特富野古道是國家級自然步道，全長6.32公里，因沿線橋梁老舊腐朽，路堤下陷，林務局嘉義林區管理處自8月18日起暫時封閉古道進行整修，預計工程期1年，2022年8月完工後，特富野古道將以全新風貌重新開放。

特富野古道位於阿里山鄉、南投縣信義鄉交界，全長6.32公里，步道前段0至3.75K共有13座橋梁較為平坦，後段則是陡下枕木階梯，嘉義林管處指出，特富野古道是國家級自然步道，原為日治時代日本人為了採伐阿里山地區檜木，築成阿里山鐵路支線的「水山線」，用於運送珍貴的紅檜、台灣扁柏，2001年林管處將古道整建成休閒登山健行步道。

嘉義林管處指出，特富野古道沿途保有部分舊鐵道枕木鐵軌與鐵道棧橋，景緻優美，兼具歷史遺跡，因此大受歡迎，但步道橋梁已興建20年，木材構造明顯劣化現象，此次設施改善工程經費約2700萬元，主要針對橋梁安全性進行整修，也將沿途休憩亭、路堤步道、擋土牆等設施納入整體改善，並新設跳石步道及替代路線，盼藉此改善工程建構更安全的山林步行環境。

嘉義林管處貼心提醒遊客，配合中央流行疫情指揮中心延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，包括特富野古道前段的部分育樂場域開放，但仍需全程配戴口罩及配合實名制登錄。