世界球后戴資穎等奧運選手出征東京奧運為國爭光，卻被發現是搭經濟艙，對照昔日蔡英文總統承諾過選手跟教練搭商務艙，引發輿論怒火。國民黨團總召費鴻泰表示，教育部長潘文忠讓蔡講的話被當放屁，變成玩笑，應要道歉、下台負責。

費鴻泰指出，2016年的時候，蔡英文總統承諾下一次東京奧運一定讓選手與教練都搭商務艙，行政院長蘇貞昌與潘文忠也在立院答應，結果這次所有國手沒一個人坐商務艙，通通是高官在坐，高官心中還有人民嗎？潘文忠怎麼監督的？

國民黨團首席副書記長陳玉珍質疑，蔡政府官員其實打從心底對國手就沒有尊重，住宿比不上中國大陸選手的四、五星飯店，甚至還比不上烏干達國家隊，這就是蘇貞昌說的國家用盡心力照顧國手？

國民黨團書記長鄭麗文痛批，讓選手坐商務艙有這麼難？且住的飯店水準比烏干達等國家都不如，台灣有這麼窮嗎？錢花去哪去了？蔡政府口口聲聲挺體育，都是屁話、打假球，這是一個跳票、永遠說話不算話、說一套做一套的政府。