基隆一名年約40歲黃姓男子出生自單親家庭，上小學時中暑昏迷，搶救後成為植物人，黃男母親一邊工作、一邊扶養他與另名女兒，一轉眼過了快30年，黃媽媽曾一度想放棄，直到創世基隆院成立，她才願意將孩子送到安養院，給自己適度的休息時間，現在一家人互相守護，成為彼此一輩子牽絆。

黃男11歲就讀小學時，在升旗典禮上中暑昏迷，經搶救一周後，醫生判定為腦缺氧病變，他的人生宛如被按下暫停鍵，沒辦法像其他同學一樣升學、就業、結婚、生子。黃媽媽說，她完全無法想像，活蹦亂跳出門上課的兒子，竟然成了植物人，甚至想不起，當天跟兒子說的最後一句話是什麼，一切發生得太快，讓人相當措手不及。

黃母是單親媽媽，育有1男1女，原本獨力扶養2個年幼孩子已相當不易，未料，當年11歲的黃小弟突然倒下成為植物人，她為了能照顧臥床的兒子及年幼的女兒，只能接薪資微薄的家庭代工維持家計，龐大的精神壓力及勞累，逐漸壓垮黃媽媽本就瘦弱的身軀，在最煎熬時，也一度想放棄。

黃媽媽表示，直到創世基隆安養院成立，終於有喘口氣的機會，願意放心將孩子交給護理人員照料，不僅能安心工作，下班後也可以就近探望兒子，就像孩子在身邊不曾離開過，因此，下定決心打起精神，好好過生活，一直守護在孩子們身邊，成為兒子一世的牽絆。

創世基隆院指出，植物人家庭就像是汪洋中的一艘船，沒有盡頭的在海上漂流著，遇大浪來襲，船翻了、家散了，團隊一直堅守要成為植物人及其家庭的撐舟勇士，幫助他們渡過難關，每位植物人背後，都有著不同的心酸故事，大家要更加珍惜自己擁有的幸福，知足常樂。