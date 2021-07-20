證交所與櫃買中心分別設置的「台灣創新板」及「戰略新板」今天正式開板，東研信超(6840)預計在7月26日正式掛牌交易，為戰略新板的首家登板公司。

東研信超成立於民國76年10月，資本額約2.3億元，實驗室據點包括台灣、東莞、上海，為專業民營電子產品檢測企業，提供量測服務、測試報告、認證申請、產品全球合規性與物聯網解決方案、企業定制測試、準法規諮詢等服務。

主要檢測電子產品為資通訊、3C類與家電類產品，可提供檢測服務項目包括：電磁相容(EMC)、安規(Safety)、無線電射頻(RF)/電磁波能量吸收率(SAR)、網通、Mobile Telecommunication等，服務產業包含5G通訊、新能源、車聯網、物聯網、機器人、IT產品、醫療器械、媒體通信產品、家電產品等，產品只要有電磁干擾、互聯互通、電器安全之虞及是否符合市場准入法規技術規範，均為公司服務範圍，為亞洲唯一同時取得全球電腦市占率前三大品牌和國際移動通訊五大品牌認可資格檢測實驗室。

由於無線技術發展日新月異，電子電器產品功能多樣複雜，複合式產品已成為市場主流，且多數產品皆具備各種規格之無線傳輸功能；隨著行動通訊技術進入5G時代，無線傳輸技術也邁入Wi-Fi 6E規格，對於檢測認證實驗室之技術能力與設備採購資本要求日益增加。東研信超順應5G來臨，積極投入新技術與設備開發，已具備5G時代產品檢測能力。此外，公司也已具備Femtocell、802.11ac、802.11ax、NFC等最新網路通訊與WPC無線充電產品檢測能力，可提供客戶一系列完整服務。

東研信超2020年營收6.63億元，每股盈餘為1.64元；在5G、Wifi6E等先進網通檢測的營收占比持續提升及經濟規模效益發揮，2021年前5月營收3.17億元，每股盈餘為2.24元，已超越去年全年。

大陸2020年所推出的新基建政策也要求將5G、雲計算與大數據納入智能家居行業。由東研信超參與制定的大陸《智慧家居設備無線連接水準評價技術規範》，已被工信部評定為應用示範專案，未來大陸智慧家電產品均須按照此規範檢測，公司身為標準的協助制定者勢必將直接受惠，公司為此也至東莞松山湖高新技術產業開發區擴充測試實驗室產能。