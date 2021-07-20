據日經中文網20日最新報導，英國渣打銀行通過統計離岸人民幣存款、債券、股票等資產計算得出，人民幣國際化指數創近5年半以來的最高記錄。美國花旗銀行預測指出，2030年人民幣有望反超日元、英鎊，成為全球第三大國際結算貨幣。

觀察人民幣國際化指數越來越高，其中離不開外資對大陸經濟前景的看好，大量外資湧入。依統計資料顯示，在過去的一年裡，海外投資者對投資人民幣資產的熱情相當高，持有的大陸股票、債券達到創紀錄的8000多億美元，年增率高達約40％。

值得一提的是，大陸債券也被納入世界主要債券指數，帶來了不少外資流入。據中金公司統計，2020年春季以後，海外有1161億美元流入中債市場。

此外，大陸人行2015年推出的人民幣國際結算系統「CIPS」也在加速人民幣的國際化。大陸外匯管理局資料顯示，在大陸跨境貿易結算中，人民幣計價占比已逐漸攀升至40％。考慮到大陸30多兆元人民幣的進出口規模，未來人民幣國際結算份額有望更上一層樓。