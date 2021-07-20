本屆東京奧運依照外界賭盤的賠率，前兩名幾乎沒有懸念，美國隊以超級大熱門之姿佔據預測的獎牌榜榜首，其次是中國大陸，第3名以「ROC」最被看好，但英國、日本也被認為有一搏的實力。

這群稱為「ROC」的選手，他們在平昌奧運被稱為「OAR」，也就是因為禁藥風暴而被停權的俄羅斯代表隊。依據世界反禁藥組織與國際仲裁庭最終版本的禁令，奧運官方與電視轉播圖像都不准出現俄羅斯，一律使用「ROC」代替，國旗和國歌當然全都不能出現。

ROC即是俄羅斯奧會(Russian Olympic Committee)的縮寫，國旗改用奧會會旗，如果有人拿下金牌，國歌則是摘錄自柴可夫斯基的第1鋼琴協奏曲的一段。

儘管如此，ROC仍然派出超過330位運動員，比上屆里約奧運的282人還多。俄羅斯在禁藥風暴落馬的運動員絕大多數是田徑與舉重，這兩項就算擺在全世界也是藥味最濃的。俄羅斯遭到懲罰之後，外界還是看好ROC能夠摘下大量獎牌，包括體操、花式游泳（藝術游泳）、角力、擊劍、柔道都是他們的強項。

美國自家預測可挑戰114面獎牌（43金），中國大陸被看好拿下85面（38金），ROC被看好拿下56面（23金）。由於賭盤計算的是總獎牌數，依照正式的金牌計數，日本、英國都有可能擊敗ROC。上屆里約奧運，英國就以27金超越了26金的中國大陸，僅次於美國。