疫情三級警戒以來，嚴重衝擊傳統市場和夜市民生經濟，竹東鎮長張順朋考量鎮內公有市場和竹東夜市配合防疫，人潮明顯下滑，微解封後買氣仍未見提升，決定租用219個公有攤位的攤商，免收7月和8月的租金。

張順朋指出，疫情三級警戒後，鎮內的中央市場、商華市場、育樂橋頭及育樂迴廊攤商，都配合落實實聯制，人流控制等防疫政策，加上民眾幾乎都「宅在家」，多到大賣場或超市搶買食品，讓傳統市場攤商生意一落千丈。

6月10日、11日發佈的確診個案，足跡都曾到過竹東市場，鎮公所獲報馬上進行消毒，但對民眾對到市場採買視為畏途，加上網路散布擴大效應，人潮顯著下滑，攤商生意更加雪上加霜。

竹東中央市場以往每天上午買菜的民眾，幾乎都要磨肩擦踵，微解封後買氣仍不見回升，有些攤商擔心進貨賣不出去，仍選擇休息，營業的攤商多無奈說，遇到了也沒辦法，希望每個人都能打到疫苗，有防護力就會走出來。

新竹縣唯一全年營業的竹東夜市，在疫情三級警戒後，攤商都自主暫停營業，微解封後陸續恢復營業，攤商多說，只能外帶不能內用，生意至少比以往少5成以上。

張順朋說，遇見的攤商們都稱疫情嚴重衝擊生意，並有不少攤商營收本就不佳，這1個多月來更是零收入，生計出現困難，儘管微解封但還是要保持社交距離，難免降低民眾到市場及夜市消費的意願。

張順朋指出，為感謝攤商及鄉親全力配合防疫，公所討論後決定，鎮內公有市場7、8月租金全免，希望能幫助219個攤商度過難關，估計租金免收後，公所收入減少107萬餘元。