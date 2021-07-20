新北市中和1名51歲婦人疑似不滿遭鄰居檢舉飼養大量流浪貓、造成髒亂，她屢次趁著半夜把自家垃圾掛在鄰居家門前，還曾經將排泄物抹在住戶門上、潑在摩托車上，也曾用繩子將附近公寓的大門綁死，在當地是相當知名的頭痛人物；里長也說婦人怎麼勸都不聽，警方與環保局出面都沒用，據悉婦人是獨居，平日靠家人救濟生活。

1名網友在臉書「我是永和人」發文表示，他的住家監視器日前拍到1名婦人深夜2點多將一包包垃圾掛在鄰居家門上，不但未戴口罩，甚至不斷亂按門鈴，吵得住戶不得安寧；貼文公開後，當地里長留言說這名婦人是當地頭痛人物，甚至曾經用繩子將公寓1樓大門綁死，害住戶不能出來，也會在巷弄間堆放垃圾。

婦人趁半夜把自家垃圾掛在鄰居家門前，還曾經將排泄物抹在住戶門上、潑在摩托車上，也曾用繩子將附近公寓的大門綁死，在當地是相當知名的頭痛人物。（翻攝自臉書「我是永和人」）

當地里長透露，該婦人現年51歲，有4個兄弟姊妹，平常靠哥哥匯款資助生活費，多次造成鄰里髒亂，警方與環保局都曾出面處理，但婦人仍一再惡搞。（翻攝自臉書「我是永和人」）

據悉，該婦人是當地有名的「貓小姐」，因為她在住家飼養大量流浪貓，又未將貓結紮，導致環境衛生問題，遭鄰居檢舉後疑似懷恨在心，竟多次將垃圾放在對方門口，甚至會將排泄物抹在門上、倒在機車踏墊上；還有其他鄰居爆料該婦人曾將施工工人反鎖在屋內，離譜行徑在當地人眼裡已成常態。

當地里長透露，該婦人現年51歲，有4個兄弟姊妹，平常靠哥哥匯款資助生活費，多次造成鄰里髒亂，警方與環保局都曾出面處理，但婦人仍一再惡搞；對此秀山派出所在文章留言表示會加強巡邏，未戴口罩部分會依法舉發，還會通報環保局人員到場開勸導單，後續依規定對女婦人裁罰。