東京奧運選手村的厚紙板床，近日成為焦點，到底好不好睡，經過一晚的休息，中華隊也有選手分享厚紙板床「開箱心得」，桌球選手鄭怡靜笑說睡得不錯，舉重選手郭婞淳透露枕頭很好睡。

鄭怡靜的臉書粉專寫道，大家都很關心選手村的床睡起來是否習慣，鄭怡靜表示：「請大家不用擔心喔，我睡得很不錯！」帶著睡飽的精神，鄭怡靜也前往訓練場館練習，準備挑整好最佳狀態，另一位桌球女將鄭先知，則是和拳擊女將黃筱雯一起晨跑，感受一下東京奧運選手村忙碌的早晨。

這次中華隊奪金希望之一、「舉重女神」郭婞淳也入住選手村，笑說枕頭很好睡，至於看起來有點窄小的床，因為自己睡覺不太翻身所以還好，而身高有196公分的跆拳道選手劉威廷，則是大長腿伸直就超過床。

之前桌球女將陳思羽在國訓中心媒體日受訪時說，看到選手村的床比較窄之後，自己準備一個充氣床墊帶去使用，希望可以讓自己睡得好一點。