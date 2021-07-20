新寶島康樂隊為新專輯《剪剪花》到苗栗山區錄音取景。（新樂園製作有限公司提供）

新寶島康樂隊4月就完成新專輯《剪剪花》，將在8月發片。（新樂園製作有限公司提供）

「新寶島康樂隊」4月初錄完新專輯《剪剪花》，原定6月開演唱會，受疫情影響表演工作皆延期。陳昇表示，這段時間都會去工作室畫畫，也會自己下廚做菜，帶便當去當午餐，預計10月發行繪本作品。62歲的陳昇，去年戰勝口腔癌後，有定時回診，健康方面一切安好，雖然疫情期間泳池關閉，無法享受最愛的游泳，但他改騎單車，或開車去金山山區跑步，運動一下。

阿Van這陣子都待在老家屏東牡丹鄉，他承接了恆春慈善單位的委託，每天中午煮飯、包便當給數十個弱勢家庭，也會跟太太沿街送便當。至於音樂工作，阿Van表示，本來連續5年舉辦為延續傳統古謠的原民大型音樂會，因為疫情暫停了2年，希望疫情過去之後，還可以繼續教部落的孩子們演唱古謠。

黃連煜大多待在工作室創作，預計明年發行個人專輯，他笑說自己「根本就是宅男」啊！他住在內湖山邊，也會去住家附近的山區走走。近來也受邀參加文化總會的線上音樂會，身為音樂人能夠唱幾首歌為醫護人員打打氣，也是備感榮幸。

新寶島康樂隊成軍29年，第12張專輯早在疫情蔓延之前，他們就扛著整套錄音設備深入苗栗客家山莊民宿錄音製作，陳昇還找來服役時的軍樂隊同袍一起創作，為期兩週的時間，新寶島與一群大叔們在客家山莊內，一面創作錄音一面體會小鎮居民的熱情款待。

專輯中的歌曲〈吊橋〉，原本是首男女彼此等待與掛念的情歌，3人討論之後，反而覺得可以寫出父親關心孩子的深刻心情，曲中幾段歌詞描繪了「這條路不好走，阿爸永遠支持你」、「若是在外頭不快活，不通鐵齒故鄉永遠是咱的」、「你可以按照自己的想法慢慢走，可以得到祖先的庇佑，慢慢走不要急」的深刻父愛，歌詞來回穿插著客語、台語、排灣族語，始終不變的則是爸爸永恆的愛與關心。