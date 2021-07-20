跨溪橋段部分目前進行鋼橋推進，預定7月底可完成鋼柱吊裝及定位。（高市捷運局提供／石秀華高雄傳真）

高架橋段部分，目前基樁119支已全數完成，目前接續墩柱鋼筋綁紮施工工程。（高市捷運局提供／石秀華高雄傳真）

車站段的工程共計有65支基樁，目前還剩6支基樁持續施作中。（高市捷運局提供／石秀華高雄傳真）

高雄捷運岡山第一階段土建工程計畫長度約1.46公里，接續捷運紅線R24南岡山站尾軌跨越阿公店溪，沿線施作高架橋梁及高架車站工程至今年6月30日止，工程進度已達57.26％；為避免工程人員群聚染疫，統包團隊已於7月13日自主預防性快篩，結果94人皆屬陰性，統包團隊目前已展開包括介壽陸橋抬升段、跨溪橋段、高架橋段及車站段等4個面向工程，盼進度能再超前。

高市捷運局表示，岡山捷運第一階段土建工程計畫目前展開包括介壽陸橋抬升段（含路堤段）、跨溪橋段、高架橋段及車站段等4個面向的工程；其中介壽陸橋抬升段部分，目前施作北側人行道及局部中央分隔島構築中，預定8月底可開放雙向通車，在不影響雙向行車下持續進行中央分隔島銜接及南側人行道施作工程。

另跨溪橋段部分，目前鋼橋推進已達65m全線須推進78m，並配合推進拆除二節鼻樑，預定7月底可完成鋼柱吊裝及定位；在高架橋段部分，目前基樁119支已全數完成，目前持續進行基礎開挖及底板構築，並接續墩柱鋼筋綁紮施工；車站段的工程共計有65支基樁，目前還剩6支基樁持續施作中。

此外，地下基礎工程則分為3區塊，已完成第3區塊基礎，目前進行第2塊區塊基礎深開挖作業，預定9月可進行第2節鋼柱吊裝作業。