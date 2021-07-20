國民黨立委鄭正鈐近期發現自己的照片被疑似詐騙網站盜用，廣告稱「從今天起只有耕壞的田，阿公不累」，疑是在推銷提升精力飲料。鄭正鈐也緊急在自己臉書澄清，是圖片遭到盜用，也請民眾留意不要被詐騙，他也自嘲，「正鈐不累，阿公也不累。」

鄭正鈐指出，疫情期間大多數人都在網路上購物，特別注意網路購物糾紛和詐騙數也變多了，尤其是「一頁式網站」。 產品資訊、選項、下單，全都在同一個頁面上，簡單明瞭，卻也讓不肖業者利用它來當作詐騙工具。

鄭正鈐表示，他從朋友那邊收到國外粉專盜用他的照片製作不實藥物廣告，點進去就是典型的一頁式詐騙網站，販售聲稱是「從今天起只有耕壞的田，阿公不累」的「淫羊霍」產品，這類網站大多是境外詐騙集團盜用他人照片騙取個資，或是用誇大不實的廣告吸引購買商品，請大家不要購買相關產品或提供個資，避免上當。

鄭正鈐強調，沒有什麼東西吃了會不累的，都是要正常休息，這都是詐騙廠集團編的，不肖廠商自己編的，它是吃進肚子裡的產品，跟大家健康有很大的關係，所以必須要跟大眾說清楚，就用最快速度來做一個處理，來跟大家報告。 詐騙行為，提醒大家要小心。