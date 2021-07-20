大陸國家統計局19日公佈上半年31省份人均可支配收入為1萬7642元（人民幣，下同），受去年上半年低基數影響，並扣除價格因素實際增長12％，增幅較高。其中上海首次突破4萬元大關、再次「摘冠」。北京也以3萬8138元居次，第3名則為浙江省，同樣邁過3萬元關口、人均達3萬998元。

進一步實際對比1萬7642元的「全大陸平均線」，共有上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東、遼寧、重慶等10省市超出平均。

大陸所謂的「居民可支配收入」，意指居民可用於最終消費支出、儲蓄的總和，也就是可用于自由支配的收入，包括現金收入與實物收入。

而江蘇、天津、廣東、福建4省則身處「2萬元俱樂部」，上半年人均可支配收入依次為2萬5119元、2萬4625元、2萬3604元、2萬1419元；剩餘省份除西藏之外都處在1萬至2萬元區間。

在成長速度方面，根據中新經緯報導，則有湖北、浙江、安徽、廣東、江蘇、重慶、廣西、貴州、西藏、雲南、福建等11省份人均可支配收入的名義年增率超全國平均水準。其中湖北省增速遠超其餘省份、高達21.49％。