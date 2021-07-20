近期各地出現疫苗混打亂象，醫師蘇偉碩今提出疫苗混打三大肇因，包括中央指引未強制要求及監督機制；每日統一彙整上傳至全國性疫苗預防接種管理系統（NIIS）及與健保系統連線的時差，導致第一線人員無法完全掌握接種者醫療資訊；以及過度要求醫護人員加速疫苗施打。民眾黨立委張其祿偕同蘇偉碩呼籲政府，應督促落實疫苗接種指引，同時接種機構應有監督機制，以避免民眾因程序疏失混打。

近期高雄、台中等地出現疫苗混打事件，高雄案例是醫事人員未詳盡查詢老翁接種紀錄；台中則是因快打站未建置網路查詢系統，且當事人刻意隱瞞的情形下產生失誤。

蘇偉碩指出，中央雖訂有疫苗接種流程的指引，混打亂象仍層出不窮，原因在於中央指引未有強烈要求及監督機制，放任各地方政府、合約院所及快打站自行斟酌酌使用。其次是每日統一彙整上傳至全國性疫苗預防接種管理系統（NIIS）及與健保系統連線的時差，導致第一線人員即使利用相關系統查詢，仍無法完全掌握接種者的醫療資訊。

蘇偉碩說，最離譜的是，政府為提升疫苗施打率，過度要求醫護人員加快施打速度，像是高雄市政府居然用碼表監看疫苗施打人員的施打速度，台醫盟就質疑高雄覆蓋率高是醫護當醫奴換來。

張其祿表示，中央及地方拚疫苗施打率都一律「衝衝衝、快快快、緊緊緊！」，但急就會出錯，而中央的指引未有強制要求，放任各地方政府、合約院所及快打站自行酌用。

張其祿認為，不應該出錯時就甩鍋為難第一線醫護人員，應該要盡速補充醫護人力並且將系統互通建置好，並且要有防呆機制，才能確實幫助到醫護防疫，務實提升接種疫苗安全及覆蓋率，而不是只一昧追求達成疫苗覆蓋率。