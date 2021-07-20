范鴻軒客串《黃金歲月》。（民視提供）

范鴻軒客串《黃金歲月》與楚宣、張哲豪對戲。（民視提供）

以《包青天》「師爺」印象深植人心的資深演員范鴻軒，日前客串民視八點檔《黃金歲月》飾演「雅痞雞農」。暌違10多年沒拍八點檔的他笑說，因為疫情三級警戒把人關在家太久了、太無聊了，就來客串一下不是很重的活，雖然再次進棚拍戲真的超緊張，還好對戲的楚宣、黃建群等人，都是認識很久的演員，可以跟朋友們再碰面相當開心。不過他也感嘆「歲月不饒人」，「看看畫面，就知道不如從前了」。

范鴻軒表示，這些年陸續都有戲約上門，但他「一直有事在身」，一開始是白內障，兩隻眼睛陸續做了矯正，5年前脊椎長骨刺，影響雙腿，後來開刀解決骨刺問題，卻花了4個月復健、1年後才恢復，當時因為身上都要綁束腰，怕戲太辛苦就推掉了戲約；沒想到脊椎骨刺解決後，又發現右肩膀也長骨刺，影響旋轉肌，肩膀肌肉因骨刺經年累月的摩擦非常痛，時時刻刻都處在不舒服的狀態，後來實在受不了又開刀治療，「所以這些年，斷斷續續都在做身體的保養，所以耽擱了」。他笑說，目前身體都很好啦，該處理的都處理掉了，「唯一毛病是青春不再，因為沒有不老仙丹」。

他也因為長期休養，把身體養胖了8公斤，加上年紀大了代謝變差，瘦身變成一件相當難的事情，幸好這次客串角色是在農村的雅痞雞農，相當樂活，對體態要求沒那麼高，才讓他答應演出。他說之後有戲約應該不會排斥演出，畢竟當藝人當了這麼久、堅持至今也不會轉行了，只是不太可能再像以前那樣經年累月拍攝、綁在劇組，「畢竟長期演出精神壓力太大，根本不得休息」。

疫情期間，范鴻軒表示自己平常都乖乖待在家不出門，上上網、看節目，吃的都叫外送餐點，沒事就去社區健身房運動，而且健身房每一次都沒人使用，讓他可以開心地一個人獨享運動空間，也特別賣力。

范鴻軒這次跟許久不見的楚宣再度合作，看到她剪了短髮，造型很亮麗清新，也覺得多年不見的她，演技進步超多，加上自己這次首度嘗試沒演過的角色個性，更讓他的出場戲特別有趣。