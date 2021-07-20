半導體零組件廠意德士科技(7556)今召開股東常會，通過每股配發現金股利2.1元及股票股利0.3元，共計2.4元。意德士看好5G、HPC等新應用發展，可望帶動未來幾年半導體業的需求，公司將持續深耕布局，致力達到營運成長的目標。

意德士董事長闕聖哲表示，公司積極布局半導體設備產業的關鍵零組件及製程次系統，加強與客戶共同設計開發先進製程關鍵零組件，以獲取未來更多成長機會。同時也將審慎面對未來挑戰，努力達成營運目標。

此外，意德士去年完成廠房搬遷，竹東新廠主要擴充全氟橡膠密封環產能，舊廠月產能約7000條，擴產後將增加逾1倍產能。目前新廠產能利用率持續拉升，公司預計啟用後三年內可達到滿載。

意德士主要有三大產品線，分別為全氟橡膠密封環(O-ring)、真空吸盤及維修服務，分別占營收比重約50%、30%與20%，應用於半導體晶圓製造中的薄膜、蝕刻、微影與擴散等前段製程。意德士2020年營收4.22億元，年增約10%，EPS3.96元創高。

意德士今年首季營運再創同期新高，營收1.05億元，毛利率41.48%，淨利2074萬元，EPS0.97元。上半年營收2.2億元，創同期新高，年增8.74%。