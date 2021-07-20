根據市調機構GFK針對全台實體通路調查的數據統計顯示，今年6月台灣手機市場整體銷售量慘跌至36.2萬支，創下歷年最低；從品牌銷量來看則是幾家歡樂幾家愁，向來有決定市場方向的蘋果，在台雖仍是第一，但從今年起連續六個月銷量、銷售額不斷下滑，傑昇通信表示，6月壟罩在疫情的陰影下，第二~五名（三星、OPPO、vivo及realme）的品牌銷量卻是不減反增，疫情自7月趨緩，加上即將到來的父親節檔期，傑昇通信預期整體銷量有望隨著微解封的人潮帶動而改善。

2021 年度 6 月台灣手機熱銷榜單。（GFK市調公司統計數據、傑昇通信銷售資料整理）

北台灣通訊連鎖門市─傑昇通信分析，六月是疫情最嚴峻的月份，除蘋果iPhone外，各手機品牌業者無不如履薄冰，原先實體通路的手機買氣幾乎轉往線上，且改以購買筆電、平板及耳機為主，以5月熱銷單機來看，單機冠軍寶座依然由iPhone 12（128GB）蟬聯，原本第二名的蘋果iPhone 12 Pro（128GB）則被三星A52 5G（8GB/256GB）擠下，期望iPhone 13新機上市前，能因折扣降價帶動銷量。

Android陣營6月最熱銷的手機仍是三星Galaxy A52 5G（8GB/256GB），且本月進榜的三星以A系列與M系列為主，Galaxy A42 5G（8G/128G）從上月第27名重回熱銷榜中，Galaxy M12 （4G/128G）則退至第十七名，旗艦機除iPhone外，非蘋陣營在本月無任何旗艦機進榜。本月回升一個名次至第十名的iPhone 11（128GB），原本4G手機熱銷王的神話被OPPO A54打破，從上月第十四名，一口氣來到本月第六，成為本月4G手機熱銷冠軍。

2021 年度 6 月台灣手機銷售榜三星A52 5G搶下亞軍。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

傑昇通信指出，近年消費者手機汰換周期拉長，但本土疫情爆發後，因實名制需求大增，導致原本無法掃描QR code的手機，湧現一波同價位的換機潮，對照本月單機幾乎都是安卓的入門機，尤其是價格帶在九千以下的機型成為換機主力。

不過，疫情期間上市的新機，也有好成績，本月唯一新進榜的單機SONY Xperia 10 III表現亮眼，不畏疫情，一進榜就在第十三名。傑昇通信觀察，小尺寸手機在第二季開始受到青睞，除了6吋螢幕的防水手機SONY Xperia 10 II，主打5.9吋螢幕的ASUS Zenfone 8成績也不容小覷，本月雖在熱銷榜外，但也排行第23名，兩者機身重量都是169g、也都有IP68防水等級，兩大品牌整體的銷售額跟銷量都較上月成長，看來7月的成績值得期待。