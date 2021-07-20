嘉義市政府針對文化路夜市商圈和即將營運的in89豪華影城區域，規畫新增臨時停車場「文化公園停車場成仁站」。（呂妍庭攝）

嘉義市政府針對文化路夜市商圈和即將營運的in89豪華影城區域，規畫新增臨時停車場「文化公園停車場成仁站」。（呂妍庭攝）

去年2020年9月開始，市府也在「愛嘉義」APP增設「地圖式查詢」功能。（呂妍庭攝）

「in89豪華影城」即將開幕，為解決周邊停車問題，市府新增一處臨時停車場。（呂妍庭攝）

嘉義市因腹地不大，熱門區段停車位一位難求，近期市府針對文化路夜市商圈和即將營運的in89豪華影城區域，規畫新增臨時停車場，日前已啟用的「文化公園停車場成仁站」有62格停車位，年底將再新增吳鳳北路與垂楊路口臨時停車場，希望能逐步改善市區停車問題。

市府交通處長鄭君健指出，為改善文化路夜市商圈區域停車問題，並因應後續開幕的「in89豪華影城」，市府持續尋覓文化公園鄰近土地，並開闢路外停車場，而垂楊路與成仁街口位於崇文國小對面，南門四小段19地號為國有財產署管理土地，位處市區精華地段，原本國產署規畫設定地上權對外招商，因原計畫延後，預計2022年年5月才招商，先交由市府闢建停車場。

交通處說明，會命名為「文化公園停車場成仁站」是為方便使用者尋找停車場位置，該停車場占地面積1772平方公尺，62格停車位含2格「身心障礙者專用停車位」與2格「孕婦及育有6歲以下兒童者之停車位」，搭配車牌辨識進出及繳費系統方便民眾進出停放。

去年2020年9月開始，市府也在「愛嘉義」APP增設「地圖式查詢」功能，會顯示所在地位置附近停車場剩餘的車位數，還能導入google地圖導航，讓民眾找車位迅速又便利。