台鐵龍井站8月6日換道岔 10列車受影響 14:062021/07/20 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 配合交通「鐵路行車安全改善六年計畫」，台鐵局規劃將全線的木枕型道岔全面更新為PC枕型道岔，台中龍井站預定於8月6日（周五）23時至7日（周六）6時30分換道岔，影響10列次列車停駛或截短行駛並以公路接駁。台鐵局提醒旅客至台鐵官網http：／／www.railway.gov.tw／tw／index.Html、台鐵e訂通APP查詢列車變更資訊。 前北縣客家局長何培才 貪汙自肥判囚5年8月定讞 台北京站威秀證實員工確診 20日緊急停業 #道岔 #台鐵 #龍井 #台鐵局 #PC枕型道岔 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勞工紓困貸款、半年報因素 排擠效應 6月增量較5月放緩 04:102021/07/20 金融．稅務 洪秀柱7月23日出席杭州海峽青年論壇 談兩岸青年議題 14:402021/07/20 政治 老闆氣炸！小吃店闆娘憂虧損私自開放8人內用遭罰 14:002021/07/20 社會 7月夏季電價可望凍漲 本周行政院會拍板後宣布 12:392021/07/20 政治 《熱門族群》國產疫苗拚8月開打 高端鎖漲停、供應鏈好樂 11:102021/07/20 財經 王道銀行股東會決議通過每股配發0.2元現金股利 8／20發放 10:502021/07/20 財經 伸興20日股東會通過每股配發現金股利0.95元 13:092021/07/20 財經 21位專家參與審查 僅1人不同意 壓倒性通過 高端疫苗取得EUA 8月供貨 04:102021/07/20 焦點要聞 雲林縣國中小教職員9000餘人 23日起全面接種疫苗 11:152021/07/20 生活 中華代表團 順利抵日 04:102021/07/20 運動天地 加拿大8／9起向美旅客開放 9／7起允外國遊客入境 12:572021/07/20 國際 生活熱門新聞 桃園20多歲男確診 9天5旅館開房足跡曝 對象複雜緊急匡列 - 生活 網曝這個年齡層恐只能打高端 嘆：未來出國機會渺茫 - 生活 桃園今增2確診 足跡遍及7家旅館、5間藥局 - 生活 烟花恐龜速直撲宜、花 颱風粉專怕爆：好像莫拉克 - 生活 健身房成確診足跡 竟是皮膚科醫師隱匿身份、行蹤 北市府將開罰 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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