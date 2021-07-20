配合交通「鐵路行車安全改善六年計畫」，台鐵局規劃將全線的木枕型道岔全面更新為PC枕型道岔，台中龍井站預定於8月6日（周五）23時至7日（周六）6時30分換道岔，影響10列次列車停駛或截短行駛並以公路接駁。台鐵局提醒旅客至台鐵官網http：／／www.railway.gov.tw／tw／index.Html、台鐵e訂通APP查詢列車變更資訊。

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