國防大學政戰學院發生學生在進行遠距視訊課程時，於鏡頭前當著老師、同學的面，上演「男女連結」，激戰畫面還被側錄外流，各界譁然、議論紛紛，甚至傳出陰謀論，指連結男女有三角關係，女主角疑遭刻意設計出醜。政戰學院今（20日）首度出面說明，已對兩名當事者緊急輔導與約詢，全案目前還在調查中，待調查案情告段落後，將召開人評會，依學則逕行行政處分或移送法辦。

國外早有視訊上課時出現活春宮的新聞，但國內還是頭一遭，且竟然發生在理應更注重紀律的國防大學，不僅軍中譁然，國防部長邱國正震怒，民眾也認為「不可思議」。如今有陰謀論傳出，指男女主角存在「三角關係」，女主角有可能被刻意側錄、截圖外流，設計出醜。

甚至傳出，該課程是通識課程，不只政戰學院學生上課，還包括其他學院學生，有超過900多名學生一起上課一起直擊活春宮等傳聞。

政戰學院今回應表示，課程雖為合署上課，但各有組群，沒有900餘人目擊，外界現在出現的訊息，皆是網路流傳討論，並無此狀況。

政戰主任武立文少將強調，昨天就已對兩名當事者進行緊急輔導與約詢，也與雙方家長聯繫，家長相當正向，表示信賴校方處置。

國防大學表示，獲悉事件後聯繋家屬共同掌握學生心緒並妥採輔導作為；另散播影片之人員，刻正實施調查，釐清後移送司法機關偵辦，特籲請社會大眾勿再傳散影片相關內容，以免觸法。有關學生嚴重違反防疫期間上課紀律，斲傷校譽，刻依校規檢討適懲，後續將強化學生資安教育與法紀觀念，以維校譽。

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