花蓮縣防災公園分為室內收容區（花蓮縣立體育場）及戶外收容區（德興大草坪），縣長徐榛蔚到物資發放區、兒童遊憩區等區域視察整備情況。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

2018年0206強震造成花蓮重大災情，縣府即參考花蓮地緣以及國內外防災公園設施規模等，選定在德興運動成立防災公園，該區腹地廣大、停車方便，一旁體育場館、週邊空地及草坪皆可成為民眾避難收容區域，縣長徐榛蔚表示，縣府做好準備的同時，也期盼全民都能建立完整的防災意識，防患於未然。

因花蓮最近頻頻出現大小地震，徐榛蔚多次在每日下午縣府召開的例行性防疫記者會上提出呼籲，花蓮位在環太平洋地震帶上，加上海岸線長，容易有地震及颱風等複合式災害發生，所以應該認識天災、了解天災、預防災害，並與災害共存。

消防局長林文瑞也針對地震因應提醒民眾相關作為，請民眾事前做好準備、心中有定數，才能安心面對，並通報各鄉鎮市公所與花蓮縣政府震災應變中心做好防救災物資盤點及整備工作，並於地震後儘速展開災情查報，以利即早進行救援。

縣府指出，0206花蓮強震後，即參考國內外設置防災公園的理念，於花蓮縣人口稠密處選定具有開放空間及緊急救援道路的大型避難場所，籌備設置防災公園；以2020年1月花蓮縣平均人口密度每平方公里70人做為檢視基準，花蓮市人口密度每平方公里3513人，已超過花蓮縣平均人口密度10倍以上，並為人口最為密集城市，因此規劃於德興運動場設置花蓮縣防災公園。

徐榛蔚19日赴現場視察表示，花蓮縣防災公園分為室內收容區(花蓮縣立體育場)及戶外收容區(德興大草坪)規劃週全收容空間，其中包括警政服務台、戶政服務台、健保服務台、物資發放區、兒童遊憩區等，在開設後除提供民眾飲食等物資外，現場亦可協助民眾辦理身分證件等服務，在天災期間提供避難鄉親安全舒適的空間。

縣府也在收容區出入口建置識別系統，確實掌握進出人員名單，並在各處出入口安排工作人員把關，確保避難民眾的安全及隱私，並同步整合收容區、醫院及花蓮縣災害應變中心資訊，協助民眾在災害來臨儘速找到失聯親屬的位置。

徐榛蔚說，近年來，花蓮縣政府不斷強化整備、救災、搶災及離災等能量，感謝慈濟、紅十字會、基督教救助協會、自來水公司、台電、中華電信與縣府各局處的溝通協調，專人專責制定SOP定期演練。