新竹林管處火炎山生態教育推出石虎系列主題展覽。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

新竹林管處火炎山生態教育推出石虎系列主題展覽。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

新竹林管處火炎山生態教育館因疫情3級警戒閉館，但原本排定的大型主題展覽活動仍然推出，只是改成網路播出，這次是以石虎為主角，透過火炎山生態教育館的臉書粉絲專頁，帶領大家去探索火炎山裡石虎的秘密。

新竹林管處火炎山生態教育館，原本計畫在今年館內推出的大型主題展覽「火炎山的石虎王國」，雖因疫情警戒關係無法公開在館內舉辦，但館方仍排定從7月21日起的每周3，由石虎王國的主人公「三貓陛下」，在火炎山生態教育館臉書粉專裡，透過線上帶領大家探索火炎山裡石虎的秘密，參與活動並留言者，就有機會得到三貓陛下賞賜的驚喜小禮物唷！

火炎山生態教育館為苗栗地區推動自然保育的環境教育場域，藉由場域內每年精心規劃的特展與環境教師們的專業引領解說，讓民眾認知與體驗火炎山特殊地景與石虎保育的重要。館方臉書線上推出「火炎山的石虎王國」系列短片，介紹火炎山環境特色與生活在該棲地環境的石虎、展示如何在野外進行石虎的調查研究、石虎當前面臨的危機、及公部門與民間保育團體協力推動保育石虎的諸多政策規劃與實務作法。

每則短片後，小編特別出了幾道小問題等著大家解答，民眾只要在貼文下方留言回答，就有機會在當周周5中午12點的抽獎中，搶先拿到火炎山的石虎王國特展限定小禮物，要當搶先的幸運兒，「三貓陛下」等著大家來領獎。