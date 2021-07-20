遠東商銀20日舉行股東常會，通過年度盈餘分配案，普通股配發0.517元股利，包含現金0.326元與股票0.191元，現金股利發放率（payout ratio）約45％，同時完成第11屆11席董事改選。

遠銀第11屆董事由侯金英、王孝一、鄭澄宇、吳均龐、鍾聰明、許士軍、俞明德（以上為法人代表）、張秀蓮、王小蕙、林寶樹（以上為獨立董事）、徐旭東當選，其中陽明交通大學講座教授林寶樹為新任獨董，女性董事維持3席。

遠銀表示，2020年疫情衝擊全球，該行力行長期穩健成長策略，營業規模持續擴大，總資產於年底達6800億元、成長4％，核心業務淨利息收入及淨手續費收入也成長7％，但海外授信增加壞帳提存，及金融投資波動損失，稅後淨利25.19億元，每股稅後盈餘（EPS）0.73元，年減31％。進入2021年的第一季，獲利回穩，合併淨收益28.31億元，年成長23.13％，稅後淨利7.99億元、年增近1.11倍。

遠銀指出，2020年核心業務量能不減，力求在企金、個金與數位發展上建立品牌，其中合併財富管理、分行服務、信用卡、消費金融、保險等產品與通路所成立的「個人金融事業群」，從產品研發到上架行銷的完全客戶導向架構衝刺獲利，逐漸展現在客戶整合、專業整合及管理整合上綜效，數位金融共獲海內外7家專業機構頒發12項大獎肯定，子公司遠智證券持續創下獲利新高的記錄。

法金跨境聯貸主辦業務去年雖因疫情而暫緩開拓腳步，但銜接東協市場及全球供應鏈移轉商機主軸不變。遠銀說明，越南胡志明市辦事處在疫情蔓延時仍如期啟動營運，跨境聯貸案獲新加坡媒體集團Asian Banking & Finance表揚，為台灣年度最佳綠色融資案獎得主，榮登金融業支持綠色企業發展的典範。

數位創新為遠銀近年品牌發展主軸，除持續推升全行數位化，行動銀行與i申請等自動化交易平臺不斷升級，創下離櫃率95％、數位獲客率72％新記錄（2021年6月）。新推出智能客服「小樂」，首年服務量突破20萬件，且首家取得金管會核準開放銀行第二階段業務的Bankee社群銀行，與MAYO鼎恒數位等5家科技新創業者聯手，共構金融科技生態圈，受到市場關注。

落實企業社會責任方面，遠銀蟬連台灣企業永續獎及BSI企業永續卓越獎雙獎肯定，並持續入選為台灣永續指數、公司治理100指數、高薪100指數、就業99指數等證交所四大ESG成份股，公司治理評鑑持續名列上市公司組排名前20％佳績，並為金融業唯一連續18年獲勞動部企業人力資源提升計畫獎勵。

綠色產業相關授信企業達259家，年度成長13.6％，綠色採購金額約2500萬元，且協助身心障礙同胞自立，透過發行的愛心卡，累積捐款伊甸基金會超過4900萬元，並持續雇用成年喜憨兒及視障同胞。

展望2021年，企業面對疫情後新常態，變動性與無法預測性成為主要挑戰。遠銀強調，將秉持長期穩健成長核心策略，總資產於今年底目標突破7000億元。營運核心業務量能均衡發展下，法人金融以越南辦事處與預計啟動的新加坡辦事處站穩東協市場，同時掌握回流臺商客群，提供結構型融資及客製化金融方案，擴大利基商品的收益貢獻。

數位創新方面，加速專案進程，開創或增進數位客戶金融應用場景。三級警戒期間使用量飆升的「小樂」數位智能客服，已趨近占總客服量20％的年度目標。Bankee社群銀行持續出擊創新商業模式，迎戰純網銀，除帶進數位原生客群，也剛於6月取得亞元雜誌（Asiamoney）評選為台灣最佳數位銀行。

個人金融業務以組織改造的綜效提升搭配金融科技，架構高端與普羅客戶各得其所的金融服務。年初所推出之AI智慧RM（客戶關係經理），搭配大數據分析投資市場風向，服務較年輕基本客群，專業人力資源集中服務高端客戶。年初財訊媒體評選銀行表現，遠銀再拿下「最佳理專團隊」、「最佳財富增值」等專業大獎，並以生力軍「遠東樂家+卡」，促動信用卡增長。

因應滾動式變化的大環境，遠銀強調，將維持一貫審慎機敏，部署數位力，強化獲利力，與時俱進持續佈局長期穩健成長的量能，追求股東、客戶、社會及員工共好的目標。