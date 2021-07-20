大陸女星鄭爽年初爆出代孕棄養風波，重挫形象導致演藝事業全面停擺，事發至今，她神隱半年專心打官司，直到日前才發長文喊冤，強調「輿論不能成為最終的結果」，然而張恒也不甘示弱，20日再公開10大證據打臉鄭爽的澄清文，「扔孩子是做善事，劈腿是對我負責，好一個菩薩心腸！」

鄭爽昨(19)日突然發長文為自己澄清，她表示自己沒有棄養，是擔心自己如果多問孩子的狀況會被對方錄音，且在疫情期間，她不能曝光的孩子出生，怕會對孩子造成危害，加上她如果出國會受到關注，因此她只能先隱忍等待，盼望法律能還她公道，她並不是棄孩子於不顧。

張恒曬出證據，證明鄭爽根本不想要孩子。(圖/翻攝自微博)

張恒今立刻打臉她的說法，「從2018年9月底你開始試圖將近7個月大的孩子從別人的肚子裡引產，到10月份開始你決定要逼我配合你把孩子送去福利院機構（錄音大家聽過了）。」並透露到孩子出生前十天，鄭爽一家還堅持要送走孩子，直到中介威脅鄭爽這算遺棄兒童罪，鄭爽才終於肯簽下PBO(親子判決權)文件。

鄭爽的不敬業讓製作人很頭痛。(圖/翻攝自微博)

而對於鄭爽強調自己沒有拿1.6億（人民幣，約台幣6.8億）片酬和208萬（約台幣880萬）日工資，張恒也表示，「我很擔心你的精神狀態，你自己在微信裡的原話都不認了，轉帳記錄消失了？是失憶了？」同時他也強調已經將所有證據都呈上。

鄭爽劈腿還理直氣壯，讓張恒十分傻眼。(圖/翻攝自微博)

鄭爽在貼文最後警告張恒，希望他停止網路騷擾，讓張恒傻眼直呼：「你所謂的欺負你，就是沒有感恩戴德地接受你劈腿？」並公開他和鄭爽過去的對話截圖，鄭爽竟理直氣壯表示「我吻他，怎麼了？以前都在一起過」、「我就是試試愛不愛他啊」、「我親一下找找感覺不也是對你負責嗎」等等，「好一個才華橫溢！」