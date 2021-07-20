75萬人湧入預約疫苗 系統一度當機 陳時中曝原因 14:242021/07/20 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 75萬人湧入預約疫苗，系統一度當機，陳時中曝原因。圖為疫苗接種站。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天上午十點起開放第六、八、九、十類及48歲以上民眾預約接種疫苗，中央流行疫情指揮中心指出，截至目前已有75萬多人完成預約，更一度造成小當機。 指揮官陳時中指出，目前已發出152萬封簡訊給符合資格的民眾，其中75萬多人完成預約，佔49.22％。本波收到簡訊者，預約接種時程至7月22日中午12時截止。 陳時中提到，早上疫苗預約平台有一點點當機，一方面是一下子人很多，另一方面是因為有6個縣市的接種點有些改變，因應民眾需要而做修改。 高端疫苗審查未全程錄影引爭議 陳時中解釋 疫苗接種遇颱風假怎麼辦 陳時中說明「停打標準」 #75萬 #當機 #陳時中 #預約接種 #預約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英國解封疫情恐竄升 只能冀望疫苗降災情 04:102021/07/20 話題觀察 雲林縣國中小教職員9000餘人 23日起全面接種疫苗 11:152021/07/20 生活 48歲以上170萬人 今起可預約AZ 04:102021/07/20 焦點要聞 19歲也收到疫苗預約簡訊 網驚曝2大可能性 13:022021/07/20 生活 中市加開51快打站支援「唐鳳系統」 拚2天接種4.2萬人 11:472021/07/20 生活 審查黑箱作業 在野轟照劇本走 04:102021/07/20 焦點要聞 高端審查不透明！蔣萬安批陳時中：臉不紅氣不喘 10:142021/07/20 政治 新加坡開放內用後病例激增 陳時中這樣說 14:422021/07/20 生活 高端通過EUA 早盤漲停鎖死 聯亞藥飆漲逾31％ 09:532021/07/20 財經 阿中避答疫苗價 藍綠互批居心叵測 04:102021/07/20 焦點要聞 食藥署稱高端疫苗數據漂亮 保護力卻遭質疑！陳培哲：最終要看國人接不接受 04:102021/07/20 焦點要聞 生活熱門新聞 疫苗覆蓋率近23％ 陳時中籲：這4類人快預約莫德納第二劑 - 生活 疫苗接種遇颱風假怎麼辦 陳時中說明「停打標準」 - 生活 烟花醞釀轉中颱 午後雷雨彈升級 7縣市豪大雨特報 - 生活 烟花颱風登陸可能性高 全台風雨時程出爐 2地區最劇烈 - 生活 北市舉債買疫苗有望？陳時中回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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