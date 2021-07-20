今天上午十點起開放第六、八、九、十類及48歲以上民眾預約接種疫苗，中央流行疫情指揮中心指出，截至目前已有75萬多人完成預約，更一度造成小當機。

指揮官陳時中指出，目前已發出152萬封簡訊給符合資格的民眾，其中75萬多人完成預約，佔49.22％。本波收到簡訊者，預約接種時程至7月22日中午12時截止。

陳時中提到，早上疫苗預約平台有一點點當機，一方面是一下子人很多，另一方面是因為有6個縣市的接種點有些改變，因應民眾需要而做修改。