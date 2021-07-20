中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，近期地方政府提出，個案症狀緩解但隔離期滿Ct值仍小於30者，繼續以加強版集中檢疫所、防疫旅館來隔離，對此指揮中心表示同意。

至於隔離期滿但是仍陽性，但Ct值30以上者，則依確診者的方式辦理。至於2採後，Ct值大於30，可解除居家隔離，但是密切接觸者還是要匡列。