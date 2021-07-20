檢疫期滿Ct值低於30者 指揮中心：持續隔離 14:252021/07/20 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 近期地方政府提出，個案症狀緩解但檢疫期滿Ct值仍小於30者，繼續以加強版集中檢疫所、防疫旅館來隔離，對此指揮中心表示同意。（圖／示意圖，達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，近期地方政府提出，個案症狀緩解但隔離期滿Ct值仍小於30者，繼續以加強版集中檢疫所、防疫旅館來隔離，對此指揮中心表示同意。 至於隔離期滿但是仍陽性，但Ct值30以上者，則依確診者的方式辦理。至於2採後，Ct值大於30，可解除居家隔離，但是密切接觸者還是要匡列。 基隆保險業務員確診 匡列316人採檢 中市新増2例境外移入 旅美母女回台探親居隔期滿確診 #Ct #30 #檢疫期滿 #隔離 #指揮中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園3確診者隱瞞足跡 鄭文燦：要重罰 04:102021/07/20 地方新聞 京站威秀確診員工 Ct值13病毒量超高 5天足跡多達3張圖 15:212021/07/20 政治 傳基市民松山戶所上班確診 04:102021/07/20 地方新聞 WorldGym成確診足跡！原來是皮膚科醫師隱匿身份、行蹤 黃珊珊：將開罰 16:422021/07/20 生活 職場》防堵Delta病毒守護社區 明起強化航空機組員檢疫措施 16:522021/07/20 生活 21位專家參與審查 僅1人不同意 壓倒性通過 高端疫苗取得EUA 8月供貨 04:102021/07/20 焦點要聞 1個半月來三趟 美機送AIT新處長用品抵台 04:102021/07/20 政治要聞 新加坡開放內用後病例激增 陳時中這樣說 14:422021/07/20 生活 World Gym確診足跡再加1 長春店今起暫停營業3天 11:082021/07/20 生活 司法人員僅法警列入優先施打疫苗對象 司法院回應了 11:232021/07/20 社會 飛高風險國家機組員 明起嚴管14天 04:102021/07/20 生活新聞 生活熱門新聞 桃園20多歲男確診 9天5旅館開房足跡曝 對象複雜緊急匡列 - 生活 網曝這個年齡層恐只能打高端 嘆：未來出國機會渺茫 - 生活 桃園今增2確診 足跡遍及7家旅館、5間藥局 - 生活 烟花恐龜速直撲宜、花 颱風粉專怕爆：好像莫拉克 - 生活 健身房成確診足跡 竟是皮膚科醫師隱匿身份、行蹤 北市府將開罰 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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