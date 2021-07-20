大陸網紅都美竹爆料大陸知名男星吳亦凡以選演員等為藉口，物色、誘騙年輕女性，事件越演越烈，不僅所有大陸商務合作已全部與其解約，大陸律師也指，不管背後真相到底如何，鑒於此等網路公開爆料所產生的較大的社會影響，公安機關應當立即介入調查。

中國新聞網報導，吳亦凡陷入輿論漩渦，公眾人物的人設淪陷甚至涉嫌違法犯罪事件，迅速成為輿論焦點，娛樂圈不是法外之地，必須要釐清幾個嚴肅的法律問題。

北京市中聞律師事務所律師張新年分析了幾項爭議。

如果都美竹說的是真的，涉及到未成年，成立迷姦、輪姦，吳亦凡可能承擔什麽法律後果？

張新年表示，如果爆料人都美竹所言屬實，則被指控人明顯涉嫌強姦罪，若存在強姦幼女、輪姦等行為，則應加重處罰。

如果女方發布消息不實，可能面臨什麽法律責任？

張新年說，如果爆料內容為捏造，則都美竹的行為已經不止於構成對吳亦凡名譽權之侵害，也明顯涉嫌犯罪。依據《中華人民共和國刑法》情節嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役；依據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理利用信息網絡實施誹謗等刑事案件適用法律若幹問題的解釋》，利用信息網路辱罵、恐嚇他人，情節惡劣，破壞社會秩序的，以尋釁滋事罪定罪處罰，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

如果男方行為觸犯了刑法，女方報警未起訴是什麽狀態？如果犯罪事實存在，公安機關是否應當主動偵查？

張新年說，目前，不管都美竹是否真的實際去報案，不管背後真相到底如何，鑒於此等網絡公開爆料所產生的較大的社會影響，公安機關應當立即介入調查。

網傳吳亦凡是加拿大國籍，曝光的事情最後都屬實的話，中國法律能否制裁他？刑期是否受到影響？

張新年表示，鑒於犯罪事實發生在中國境內，根據屬地管轄原則，即便吳亦凡是加拿大籍，不影響中國司法機關依法追究其刑事任。至於在刑期問題上，一視同仁，沒有任何區別。