邱嫌同時在PTT佯稱販售低價手機，騙取一般消費者。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方查獲手機、銀行帳戶、提款卡、現金2萬元等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

桃園35歲邱姓男子，自今年5月起，利用交友軟體鎖定離異的單親女子為目標，以帥氣型男照片及花言巧語博取信任互相交往後，誆稱自己從事網拍事業，慫恿被害人投資或代為操作將可獲得優渥分潤，並鼓吹被害人刷卡購買IPHONE 12手機，私下卻將貨款回收，同時在網路佯稱販售便宜手機詐騙其他消費者。刑事局偵查第九大隊將邱嫌查緝到案，初估短短兩個月內，已有14人被騙，損失金額達124萬元。

警方調查，邱嫌還以擴大事業為由，甜言蜜語哄騙其中一名被害女子向銀行貸款50萬元投資，但等錢到手後邱嫌即百般推託不願出面。

在同期間，邱嫌在社群網站PTT實業坊的forsale拍賣版及Helpbuy代買版，以暱稱「sweet0314」等帳號張貼多筆販售低價IPHONE手機或全聯禮卷等文章，並出示先前被害女友們訂購手機時的截圖做為證明，待被害人匯款後就推拖相應不理，民眾表示欲報案時，僅歸還1、2000元即不理會，藉以導向買賣糾紛規避詐欺罪行，並以相關客戶訂單截圖取信被害女友們繼續幫忙訂購手機，利用假愛情投資及假網拍兩頭賺。

專案小組向桃園地檢署報請指揮，對邱嫌住處發動拘提、搜索行動，搜索時發現邱嫌手機對話中，仍持續對多名女性被害人要求訂購手機，所幸及時阻止避免損失擴大。警方初步清查，發現邱嫌在兩個月內已詐騙得手124萬元，共有3名女子遭愛情詐騙，另有11人遭假網拍詐騙。全案訊後，依加重詐欺罪嫌移送法辦，並持續擴大清查有無其他被害民眾。