自稱「蘆竹王陽明」，曾誘騙少女發生性關係，甚至偷拍要脅，且多次趁女友、女網友不注意錄下性愛片的李姓男子，去（2020）年8月20日遭判刑10年定讞，由於當日他剛好接獲桃園市後備指揮部的教育召集令，應於去（2020）年10月參加教召，可他卻因為害怕入監，逃跑遭通緝，變相「落跑」了教召，因此又被警方依妨害兵役函送桃檢偵辦，不過檢方最後發現，軍方曾以他被判囚確定，准予禁役暫免兵役義務，所以此案不起訴。

偷拍女性愛片！「蘆竹王陽明」躲父住處被捕

根據檢方指出，27歲李男因竊錄女子、少女性交畫面，且將不雅片散布網路，並涉及兒少性剝削等案而被起訴，高院去（2020）年8月20日因此判其10年徒刑確定。豈料自稱「蘆竹王陽明」的李男，得知後敢做不敢當，竟腳底抹油逃亡，進而遭警方通緝，直到同年11月6日才被抓進新竹監獄服刑。

值得一提的是，李男其實去（2020）年10月14日，就應參加桃園市後備指揮部辦理的教育召集訓練，但他無故未報到，因此又涉妨害兵役罪嫌被函送桃檢偵辦。不過李男偵訊時辯稱，他知道有教召令，可當時被通緝，怎麼可能跑去當兵，最終桃檢審酌，北部地區後備指揮部曾因李男被判囚定讞須入監，表示「准予禁役，自2020年8月20日生效」，顯見李男以為自己不用當兵等語有採信空間，所以本案予不起訴處分。