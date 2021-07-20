一名四十多歲女性患者，十年前開始出現久咳、胸悶、喘鳴聲等氣喘症狀，期間使用支氣管擴張劑，但仍無法穩定控制氣喘症狀，直至兩年前至彰化基督教醫院，透過抽血檢查，發現免疫球蛋白E指數明顯上升，屬於嚴重過敏型氣喘，經由施打抗免疫球蛋白E生物製劑，氣喘症狀已明顯控制，久咳及喘鳴聲症狀也獲得良好控制！

●全球氣喘人口達三億 長期控制不佳易惡化

氣喘是最常見的慢性呼吸道疾病，根據世界衛生組織估計，全球約有三億人口罹患氣喘，而台灣每十位成人就有一位氣喘患者。彰化基督教醫院胸腔內科林聖皓主任指出，造成氣喘惡化的因子眾多，包含病毒或細菌的感染、環境與空氣污染、過敏原、天氣變化、潮濕等，若長期氣喘控制不佳則可能演變成嚴重型氣喘。

一旦惡化為嚴重型氣喘，將無法透過吸入型或口服藥物得到穩定改善症狀，且即便已接受氣喘與其他氣喘相關共病的治療，仍無法有效控制。

●嚴重過敏性氣喘佔比高 透過生物製劑可有效改善

林聖皓主任說明，嚴重型氣喘可分為不同類型，包含免疫球蛋白E過高，或是嗜酸性白血球數目過多，目前已有針對不同類型的嚴重型氣喘生物製劑以提供精準治療。

其中，因免疫球蛋白E所引起的嚴重過敏性氣喘佔比最高，建議這類患者可透過長期規律使用生物製劑，穩定控制病況。

彰化基督教醫院胸腔內科詹博強醫師呼籲，有慢性咳嗽、喘鳴聲、呼吸喘等症狀，且在一般診所無法穩定控制，症狀反覆發生之患者，建議至醫學中心做詳細肺功能及抽血檢查，透過專業的胸腔內科醫師診斷，確認氣喘的嚴重程度，才能針對氣喘類型精準選擇藥物治療。

彰化基督教醫院胸腔內科林聖皓主任與詹博強醫師，建議患者在疫情期間，持續規律回診與接受生物製劑治療，才能避免氣喘發作，穩定控制病況。(圖/健康醫療網提供)

●新冠肺炎疫情期間 嚴重過敏性氣喘該如何照護

近期，因為Covid-19疫情嚴峻，許多患者恐擔心到院就診會提升感染風險，詹博強醫師進一步表示，在疫情期間的高風險情況下，任何感染皆可能引發氣喘發作或惡化，建議患者應配合中央政策接種Covid-19疫苗，除此之外，更要在疫情當局，持續規律回診與接受生物製劑治療，才能避免氣喘發作，穩定控制病況。

●彰基胸腔內科專業團隊 提供全方位追蹤治療

彰化基督教醫院在呼吸道疾病上有專業的醫療團隊，提供一系列的追蹤與診治，使患者得到最完善的照護。詹博強醫師提醒，除了找出遠離誘發氣喘因子外，已在用藥的患者須嚴格遵從醫囑，切勿隨意停藥使氣喘反覆發作，加上年紀越大，氣管退化速度越快，之後可能越難治療，所以遵從醫囑、預防氣喘反覆發作才是避免氣喘惡化的關鍵。