成功留住「嘉玲」，彰化縣20日零確診，無新增新冠肺炎確診，但新增1名確診後死亡個案，彰化縣今年累計已有12人死於新冠肺炎，詳情有賴彰化縣衛生局於線上直播防疫記者會中說明。

中台灣跨縣市年輕人社交活動傳染鏈以台中家教男為指標案例，彰化縣有鹿港25歲海鮮小開和31歲永靖創投男2人為相關社交活動接觸者，導致確診染疫。

今日傳出創投男十分活躍，13日還曾到員林市市區一家健身房運動，導致有多位同時間前往運動的會員遭匡列隔離。

有網友鄉民在ptt爆料指，該家健身房未公布有確診者到訪，還照常營運，疑似隱匿足跡，對此業者澄清一切都是遵照衛生局的防疫指示處理，16號晚間收到衛生局通知後，隨即進行大清消並配合疫調，問過衛生局也說不必停業。

由於創投男曾獨自搭火車南下屏東，但其搭乘車次亦是由屏東縣政府公布火車車次資訊，這次曾前往健身房，停留一小時，足跡卻未公布，彰化縣衛生局亦將於線上直播記者會上統一說明回應。

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